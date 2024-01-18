Здоровье
16:00, 18 января 2024
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У ребёнка сыпь? Какую ошибку можно совершить, если это розеола

Розеола — одно из заболеваний, сопровождающихся сыпью. Но такой симптом бывает далеко не только при ней, поэтому важно знать и другие симптомы. В противном случае есть риск перепутать розеолу с более опасным состоянием и, что называется, залечить ребёнка, давая ему ненужные лекарства. Что нужно знать о розеоле и как она проявляется, рассказали врачи DocDeti & DocMed.
У ребёнка сыпь? Какую ошибку можно совершить, если это розеола
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Розеола, также называемая внезапная экзантема и шестая болезнь, — это распространённое у детей с 6 месяцев до 2 лет заболевание. Возбудитель — вирусы герпеса herpes virus 6-го и 7-го типов. Передаётся воздушно-капельным путём. Инкубационный период длится от 5 до 15 дней.

Симптомы

  • температура 38–39,5°С в течение 3–5 дней (без признаков ОРВИ);
  • пятнисто-папулёзная сыпь — на 3–5-й день, температура падает;
  • высыпания: на шее, животе, спине, груди их больше, на лице, руках, ногах — меньше;
  • сыпь не чешется, не зудит, элементы слегка приподняты над кожей;
  • сыпь проходит самостоятельно в течение следующих 1–3 дней;
  • может быть диарея.

Лечение

Оно симптоматическое и в основном направлено на профилактику обезвоживания. Важно, чтобы ребёнок употреблял много воды. При лихорадке дают жаропонижающее. Дозировка должна быть адекватной — считать нужно по весу ребёнка: ибупрофен — 10 мг/кг, парацетамол — 15 мг/кг. Пить противовирусные препараты и антибиотики не нужно.

Розеола проходит самостоятельно и, как правило, без осложнений. Вести ребёнка в детский сад можно через 24 часа после снижения температуры. По данным Американской академии педиатрии, в это время ребёнок уже не заразен.

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Автор:Кира Полякова
Редакция
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