У ребёнка во всю текут слюни. Нужно ли бежать к врачам?

У ребёнка текут слюни. В чём причина

Слюна появляется у человека при рождении. Сначала её бывает совсем немного. Просто у малыша ещё слишком маленькие слюнные железы и небольшое число выводных протоков. Из-за этого выделения мизерные, объяснила Татьяна Никифорова.

Примерно к 6 месяцам слюней становится всё больше и больше. Примерно в то же время у ребёнка начинают прорезываться зубы. Врачи предполагают, что это задумка природы — слюна увлажняет слизистую, и тем самым смягчает боль в дёснах.

«Важно помнить: слюни текут не потому, что режутся зубы, а потому что слюнные железы созрели , и это совпало по времени с прорезыванием», — подчеркнула педиатр.

В норме слюна активно выделяется до 18 месяцев. Как раз в этом время стремительно увеличивается размер слюнных желёз.

Зачем вообще нужны слюни

Слюна на 99% состоит из воды. Одна из её важнейших функций — защита ротовой полости (а значит, и всего организма) от патогенных микроорганизмов. В слюне содержится антибактериальный агент лизоцим, который разрушает стенки бактерий. Есть даже одноимённое лекарство от ОРВИ и гриппа.

Ещё слюна расщепляет крахмал из еды, а также увлажняет поступающую пищу, помогая превратить её в удобный для пищеварения комок.

Много слюней — признак болезни

Увы, слюни у ребёнка могут начать обильно течь из-за болезненных состояний. Татьяна Никифорова выделила некоторые из них:

дыхание ртом, а не носом;

боль в горле;

тошнота;

заболевания полости рта (в том числе кариес);

приём некоторых лекарств;

болезни нервной системы.

«Если слюней у ребёнка вдруг резко стало больше, и вы заметили нарушение общего состояния – обратитесь к педиатру », — посоветовала врач.

Почему может пропасть слюна

За день у человека может вырабатываться от 0,5 до 2 л слюны. Довольно много, согласитесь? И мы даже этого не замечаем.

Но если слюну приходится выделять через силу, значит есть какая-то проблема, говорит врач-гастроэнтеролог, директор отделения эндоскопии в медицинском центре UH Cleveland Брук Глессинг. Чаще всего пониженное слюноотделение указывает на следующее:

обезвоживание — если в организме мало воды, слюне не из чего формироваться ;

— если в организме мало воды, слюне не из чего формироваться ; «побочки» лекарств — выделение слюны могут ослабить некоторые препараты от давления, диуретики, антидепрессанты, противоаллергические, обезболивающие и противотревожные средства.

— выделение слюны могут ослабить некоторые препараты от давления, диуретики, антидепрессанты, противоаллергические, обезболивающие и противотревожные средства. синдром Шёгрена — аутоиммунное заболевание, поражающее слёзные и слюнные железы;

диабет — повышенное содержание глюкозы (сахара) вызывает дисбаланс в составе слюны. Сама болезнь ухудшает качество слюнных желёз.