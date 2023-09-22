У ребёнка во всю текут слюни. Нужно ли бежать к врачам?
У младенцев слюней поначалу бывает немного, но примерно к 6 месяцам они вдруг начинают буквально выливаться изо рта. О чём это говорит? Родителям переживать не стоит — это нормальный процесс. Связан он с ростом слюнных желёз и увеличение числа слюнных протоков у малыша, объяснила врач-педиатр клиники доказательной медицины DocDeti Татьяна Никифорова. Но иногда активное выделение слюны всё же указывает на проблемы со здоровьем.
У ребёнка текут слюни. В чём причина
Слюна появляется у человека при рождении. Сначала её бывает совсем немного. Просто у малыша ещё слишком маленькие слюнные железы и небольшое число выводных протоков. Из-за этого выделения мизерные, объяснила Татьяна Никифорова.
Примерно к 6 месяцам слюней становится всё больше и больше. Примерно в то же время у ребёнка начинают прорезываться зубы. Врачи предполагают, что это задумка природы — слюна увлажняет слизистую, и тем самым смягчает боль в дёснах.
«Важно помнить: слюни текут не потому, что режутся зубы, а потому что слюнные железы созрели, и это совпало по времени с прорезыванием», — подчеркнула педиатр.
В норме слюна активно выделяется до 18 месяцев. Как раз в этом время стремительно увеличивается размер слюнных желёз.
Зачем вообще нужны слюни
Слюна на 99% состоит из воды. Одна из её важнейших функций — защита ротовой полости (а значит, и всего организма) от патогенных микроорганизмов. В слюне содержится антибактериальный агент лизоцим, который разрушает стенки бактерий. Есть даже одноимённое лекарство от ОРВИ и гриппа.
Ещё слюна расщепляет крахмал из еды, а также увлажняет поступающую пищу, помогая превратить её в удобный для пищеварения комок.
Много слюней — признак болезни
Увы, слюни у ребёнка могут начать обильно течь из-за болезненных состояний. Татьяна Никифорова выделила некоторые из них:
- дыхание ртом, а не носом;
- боль в горле;
- тошнота;
- заболевания полости рта (в том числе кариес);
- приём некоторых лекарств;
- болезни нервной системы.
«Если слюней у ребёнка вдруг резко стало больше, и вы заметили нарушение общего состояния – обратитесь к педиатру», — посоветовала врач.
Почему может пропасть слюна
За день у человека может вырабатываться от 0,5 до 2 л слюны. Довольно много, согласитесь? И мы даже этого не замечаем.
Но если слюну приходится выделять через силу, значит есть какая-то проблема, говорит врач-гастроэнтеролог, директор отделения эндоскопии в медицинском центре UH Cleveland Брук Глессинг. Чаще всего пониженное слюноотделение указывает на следующее:
- обезвоживание — если в организме мало воды, слюне не из чего формироваться ;
- «побочки» лекарств — выделение слюны могут ослабить некоторые препараты от давления, диуретики, антидепрессанты, противоаллергические, обезболивающие и противотревожные средства.
- синдром Шёгрена — аутоиммунное заболевание, поражающее слёзные и слюнные железы;
диабет — повышенное содержание глюкозы (сахара) вызывает дисбаланс в составе слюны. Сама болезнь ухудшает качество слюнных желёз.