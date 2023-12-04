У российского подростка селезёнка превратилась в огромную кисту
Редкую патологию обнаружили врачи у 15-летнего подростка из Ямало-Ненецкого автономного округа. Юноша пожаловался медикам на острую боль в животе. Оказалось, виноват вовсе не аппендицит. На УЗИ врачи не увидели у парня селезёнку, потому что вместо неё была гигантская киста. Молодого пациента прямо из кабинета УЗИ повезли в операционную.
Размер новообразования составил 32 на 30 см. Содержимое кисты заместило почти всю здоровую ткань селезёнки.
Такая патология считается очень редкой. Тем не менее врачи решили сделать подростку не полостную операцию, а лапароскопию. Всё потому, что после такого вмешательства восстановление происходит гораздо быстрее.
Юноша оказался дома уже через 8 дней после операции, рассказали в местном департаменте здравоохранения.