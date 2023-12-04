Здоровье
22:00, 04 декабря 2023
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У российского подростка селезёнка превратилась в огромную кисту

Редкую патологию обнаружили врачи у 15-летнего подростка из Ямало-Ненецкого автономного округа. Юноша пожаловался медикам на острую боль в животе. Оказалось, виноват вовсе не аппендицит. На УЗИ врачи не увидели у парня селезёнку, потому что вместо неё была гигантская киста. Молодого пациента прямо из кабинета УЗИ повезли в операционную.

У российского подростка селезёнка превратилась в огромную кисту
© Freepik/peoplecreations

Размер новообразования составил 32 на 30 см. Содержимое кисты заместило почти всю здоровую ткань селезёнки.

Такая патология считается очень редкой. Тем не менее врачи решили сделать подростку не полостную операцию, а лапароскопию. Всё потому, что после такого вмешательства восстановление происходит гораздо быстрее.

Юноша оказался дома уже через 8 дней после операции, рассказали в местном департаменте здравоохранения.

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