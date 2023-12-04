У российского подростка селезёнка превратилась в огромную кисту

Размер новообразования составил 32 на 30 см. Содержимое кисты заместило почти всю здоровую ткань селезёнки.

Такая патология считается очень редкой. Тем не менее врачи решили сделать подростку не полостную операцию, а лапароскопию. Всё потому, что после такого вмешательства восстановление происходит гораздо быстрее.

Юноша оказался дома уже через 8 дней после операции, рассказали в местном департаменте здравоохранения.