У россиянки наступила двойная беременность. Врачи назвали этот случай уникальным

С удивительным случаем столкнулись врачи ростовской городской больницы № 6. К ним поступила женщина с внутрибрюшным кровотечением из-за разрыва маточной трубы. Для 27-летней россиянки это была первая беременность, и она оказалась внематочной. Такое состояние почти всего опасно для жизни женщины и требует неотложной помощи.

Тогда по УЗИ и гистологии маточной беременности у девушки не нашли, отметила заведующая гинекологическим отделением Нина Циркунова. Но уже через месяц эта же россиянка пришла вновь на приём и неожиданно оказалась в положении. Примерный срок — 4–5 недель. Оказалось, что маточная беременность наступила вместе с внематочной. Период вынашивания протекал без осложнений, и девушка родила доношенного и здорового малыша.

Этот случай уникальный для медиков — частота подобных случаев колеблется от 0,6 до 4% от общего числа беременностей.

О том, как распознать внематочную беременность, можно узнать тут.