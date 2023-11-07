Здоровье
07:30, 07 ноября 2023
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У россиянки наступила двойная беременность. Врачи назвали этот случай уникальным

Беременность — важный и трепетный период в жизни каждой женщины. И, конечно, здоровье малыша и мамы здесь стоит на первом месте. Но на успешное течение беременности и сами роды влияет столько факторов, что учесть все их просто нереально. Даже подготовку нужно начинать за месяцы до зачатия. Бывают и вовсе уникальные случаи, например, сочетание внематочной и маточной беременности.

У россиянки наступила двойная беременность. Врачи назвали этот случай уникальным
© Sylwia Bartyzel / Unsplash

С удивительным случаем столкнулись врачи ростовской городской больницы № 6. К ним поступила женщина с внутрибрюшным кровотечением из-за разрыва маточной трубы. Для 27-летней россиянки это была первая беременность, и она оказалась внематочной. Такое состояние почти всего опасно для жизни женщины и требует неотложной помощи.

Тогда по УЗИ и гистологии маточной беременности у девушки не нашли, отметила заведующая гинекологическим отделением Нина Циркунова. Но уже через месяц эта же россиянка пришла вновь на приём и неожиданно оказалась в положении. Примерный срок — 4–5 недель. Оказалось, что маточная беременность наступила вместе с внематочной. Период вынашивания протекал без осложнений, и девушка родила доношенного и здорового малыша.

Этот случай уникальный для медиков — частота подобных случаев колеблется от 0,6 до 4% от общего числа беременностей.

О том, как распознать внематочную беременность, можно узнать тут.

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