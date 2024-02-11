У стероидов нашли ещё одну побочку. Они даже отдохнуть не дают

Учёные отобрали для исследования 126 мужчин, которые занимаются тяжёлой атлетикой. Из них 68 сидели на стероидах более года, а остальные — вообще не употребляли допинг. В итоге выяснилось, что спортсмены, сидящие на ААС, не могли нормально спать. Они сами признавались, что после начала курса у них появилась бессонница, которую могло решить только снотворное.

Стероиды — это синтетическое вещество, которое оказывает на организм такой же эффект, как и тестостерон. Их прописывают людям, у которых есть задержка полового созревания и потеря мышечной массы.

Но многие его используют для того, чтобы накачаться. И тут медики напоминают о побочных эффектах: кожных высыпаниях, гипертонии, нарушения половой функции, вспышек ярости, депрессии и тревожности. А теперь к ним добавилась ещё и бессонница.