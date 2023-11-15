У вас есть 20 секунд, чтобы спасти себя от коронавируса. Простое правило от доктора

Как рассказал доктор, это правило придумал не он. Его сформулировали японские учёные по итогам исследования, которое они провели несколько месяцев назад.

Главный вывод их работы — маски в самом деле работают. Поэтому не стоит пренебрегать уже подзабытой мерой предосторожности.

За последнюю неделю россияне стали чаще болеть COVID-19. Количество зарегистрированных случаев выросло почти на четверть.