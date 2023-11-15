14:40, 15 ноября 2023
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У вас есть 20 секунд, чтобы спасти себя от коронавируса. Простое правило от доктора
Иммунолог Владимир Болибок дал россиянам неожиданный, но полезный совет: если рядом с вами кто-то кашляет и чихает, то нужно задержать дыхание на 20 секунд. За это время стоит отойти подальше от источника заразы. Так можно почти гарантированно не заболеть. Это правило поможет спасти себя от коронавируса, утверждает врач.
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Как рассказал доктор, это правило придумал не он. Его сформулировали японские учёные по итогам исследования, которое они провели несколько месяцев назад.
Главный вывод их работы — маски в самом деле работают. Поэтому не стоит пренебрегать уже подзабытой мерой предосторожности.
За последнюю неделю россияне стали чаще болеть COVID-19. Количество зарегистрированных случаев выросло почти на четверть.