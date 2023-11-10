15:40, 10 ноября 2023
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Убежало одеяло. Врач назвал 5 причин, почему лучше спать без одежды
Только во сне организм может отдохнуть на все 100%, именно поэтому нужно предоставить ему для этого все условия. Врач Завьялов объяснил, что всего одним способом можно заметно улучшить качество жизни, а делать ничего для этого не нужно. Можно просто спать без пижамы и одеяла, а что именно это даст — прочитайте ниже в материале.
Как объяснил врач общей практики Юрий Завьялов, для того чтобы спать обнажённым, есть целых 5 причин. Среди них:
- регулирование температуры тела (организм приспосабливается под температуру в спальне, лучше отдаёт тепло и охлаждается, регулирует выработку гормона стресса, поэтому днём меньше хочется спать и есть);
- похудение (метаболизм ускоряется, приходится сжигать калории для обогрева, но температура в комнате должна быть не выше 21 градуса);
- отсутствие неприятного запаха (ноги, подмышки и интимная зона проветриваются, и пот на них быстрее высыхает, а вредные бактерии не размножаются);
- свежесть кожи;
- качество спермы (улучшается из-за прохладной температуры, поэтому нижнее бельё должно быть свободным).
Важно не только спать 7–8 часов в сутки, но ещё и соблюдать режим. Учёные выяснили, что если недосыпать в рабочие дни, а потом пытаться отоспаться в выходные, то могут возникнуть проблемы со здоровьем, и в первую очередь — с сердцем.