Убежало одеяло. Врач назвал 5 причин, почему лучше спать без одежды

Как объяснил врач общей практики Юрий Завьялов, для того чтобы спать обнажённым, есть целых 5 причин. Среди них:

регулирование температуры тела (организм приспосабливается под температуру в спальне, лучше отдаёт тепло и охлаждается, регулирует выработку гормона стресса, поэтому днём меньше хочется спать и есть);

похудение (метаболизм ускоряется, приходится сжигать калории для обогрева, но температура в комнате должна быть не выше 21 градуса);

отсутствие неприятного запаха (ноги, подмышки и интимная зона проветриваются, и пот на них быстрее высыхает, а вредные бактерии не размножаются);

свежесть кожи;

качество спермы (улучшается из-за прохладной температуры, поэтому нижнее бельё должно быть свободным).

Важно не только спать 7–8 часов в сутки, но ещё и соблюдать режим. Учёные выяснили, что если недосыпать в рабочие дни, а потом пытаться отоспаться в выходные, то могут возникнуть проблемы со здоровьем, и в первую очередь — с сердцем.