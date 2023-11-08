Уборка кошачьего лотка может состарить раньше времени. Виноват паразит

Влияние паразита, передающегося человеку от кошек, изучили американские исследователи из Университета Колорадо в Боулдере и Медицинской школы Университета Мэриленда, и также их коллеги из Университета Ла-Корунья в Испании.

Учёные изучили показатели 601 жителя Испании и Португалии старше 65 лет, организм которых начал дряхлеть. Оказалось, что 67% из них ранее были заражены токсоплазмозом. И чем больше у подопытных было антител к этому паразиту, тем чаще у них были признаки раннего старения: потеря веса, медлительность, слабость, сниженная физическая активность, долгое восстановление после болезней, частые падения и т. д.

То есть паразит Toxoplasma gondii не сам по себе ускоряет дряхление человеческого организма. Причина в том, как на него реагирует иммунитет человека, подчеркнули учёные. Они полагают, что, запуская иммунный ответ, паразит усиливает изменения, которые и так происходят в стареющем организме. Например, Toxoplasma gondii любит прятаться в мышечной ткани, и его наличие там может быть связано с саркопенией — возрастной утратой функции мышц.

Кстати, носителей Toxoplasma gondii среди людей не так уж и мало. Только в США, по официальным данным, их больше 40 млн. Один из наиболее распространённых способов, которым можно подхватить этого паразита, — уборка кошачьего туалета.

В защиту кошек стоит сказать, что они не только вредят здоровью (и мягкой мебели). Есть болезни, от которых они могут защитить хозяев.