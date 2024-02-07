Учёные выяснили, чем уникален мозг предвзятых «токсиков»

Результаты исследования учёных опубликовали в журнале Neuroscience. В эксперименте приняли участие 58 добровольцев. Им дали прослушать аудиозаписи — пересказы различных социальных сценариев, то есть описание действий вымышленных персонажей по отношению к слушателю. Например, в одном из рассказов профессор забыл написать рекомендательное письмо для участника (студента).

Во время прослушивания участники носили специальные головные уборы, которые фиксировали их мозговую активность. В конце добровольцев попросили рассказать, считают ли они действия персонажей преднамеренными и враждебными.

Оказалось, что у подавляющего большинства добровольцев, которые восприняли действия персонажей враждебными, был более высокий уровень нейронной синхронности. Этим термином называют феномен, при котором активность нейронов в разных областях мозга становится синхронизированной. Получается, что у таких людей формируются более крепкие связи между разными областями мозга, которые обрабатывают информацию.

Предполагается, что нейронная синхронность способствует подтверждению или укреплению предвзятых взглядов. Но тут нужно отметить, что сама природа предвзятости многогранна и сложна. На неё влияют культурные, социальные и личностные факторы.

Ранее учёные из Техасского университета A&М пришли к выводу, что агрессия даёт «токсикам» одно важное преимущество над спокойными и уравновешенными людьми.