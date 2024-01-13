Названы 7 факторов, которые убивают ваши суставы каждый день

Здоровые кости и суставы обеспечивают мобильность даже в преклонном возрасте. С годами они требуют больше внимания и заботы, но, увы, зачастую мы сами вредим им, сами того не подозревая. Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина назвала распространённые факторы, которые убивают суставы.