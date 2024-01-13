Здоровье
03:00, 13 января 2024
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Названы 7 факторов, которые убивают ваши суставы каждый день

Здоровые кости и суставы обеспечивают мобильность даже в преклонном возрасте. С годами они требуют больше внимания и заботы, но, увы, зачастую мы сами вредим им, сами того не подозревая. Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина назвала распространённые факторы, которые убивают суставы.

Названы 7 факторов, которые убивают ваши суставы каждый день
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Вот что плохо влияет на здоровье костей и суставов (7 факторов):

  • алкоголь и никотин,
  • сидячий образ жизни,
  • чрезмерная физическая нагрузка,
  • недостаток кальция и витамина D,
  • злоупотребление фастфудом,
  • избыточный вес,
  • нарушения осанки, перечислила учёная в беседе с «Известиями».

Если у вас постоянно болят и отекают ноги, а по ночам мучают судороги в мышцах, стоит насторожиться. За такими симптомами могут стоять довольно серьёзные патологии. Подробности тут.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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