03:00, 13 января 2024
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Названы 7 факторов, которые убивают ваши суставы каждый день
Здоровые кости и суставы обеспечивают мобильность даже в преклонном возрасте. С годами они требуют больше внимания и заботы, но, увы, зачастую мы сами вредим им, сами того не подозревая. Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина назвала распространённые факторы, которые убивают суставы.
Вот что плохо влияет на здоровье костей и суставов (7 факторов):
- алкоголь и никотин,
- сидячий образ жизни,
- чрезмерная физическая нагрузка,
- недостаток кальция и витамина D,
- злоупотребление фастфудом,
- избыточный вес,
- нарушения осанки, перечислила учёная в беседе с «Известиями».
Если у вас постоянно болят и отекают ноги, а по ночам мучают судороги в мышцах, стоит насторожиться. За такими симптомами могут стоять довольно серьёзные патологии. Подробности тут.