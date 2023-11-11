Весь в отца. Учёные доказали, что привычки человеку достаются по наследству

Журналисты «РИА» Новостей привели несколько исследований, подтверждающих эту теорию. . В 1939 году в Огайо в США родились близнецы Джим Спрингер и Джим Льюис, которых усыновили разные семьи. Братья не видели друг друга 40 лет и встретились только в 1979 году. Оказалось, что у них было много общего. Они оба страдали от мигрени, водили одинаковые машины и курили одну и ту же марку сигарет. Также у них были сходства в выборе партнёра и карьеры.

Психолог университета Миннесоты Томас Бушар – младший заинтересовался этой историей. Он вместе с коллегами начал проводить исследования, чтобы понять как же гены влияют на человека. В результате массы медицинских и психологических тестов специалистам удалось установить, что такое совпадение возможно благодаря наличию идентичного генома.

А в 2014 году исследователи из Калифорнийского университета смогли определить, что гены могут подсказывать человеку, с кем ему дружить. Они анализировали почти полмиллиона генетических маркеров и сделали вывод, что у приятелей варианты генов совпадают чаще, чем у незнакомых людей.

«Сходство незначительное, всего около процента генетических маркеров, но значение его для эволюционной теории большое», — сообщил профессор медицинской генетики и политологии Джеймс Фаулер.

В работе, опубликованной в Scientific Reports, говорится, что учебные предметы люди тоже выбирают не просто так. Воспользовавшись данными из крупнейшего в мире исследования развития близнецов авторы посмотрели, на какие предметы 6584 пары братьев и сестер записывались при поступлении на программу A-Level (программа среднего образования Великобритании, необходимая школьникам, планирующим поступить в вуз). Выяснилось, что решение выбрать тот или иной курс на 80 процентов сформировано наследственностью.