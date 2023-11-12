Учёные выяснили, как правильно спать. Забудьте про правило 8 часов

Если у человека нет чёткого графика засыпания и пробуждения, у него гораздо выше риски заболеть сахарным диабетом, атеросклерозом и депрессией. Также в этом случае повышается опасность ожирения, высокого холестерина, давления и проблем с сердцами и сосудами.

Причём речь идёт даже не о том, что сегодня вы ложитесь до полуночи, а на следующий день — только под утро. Чтобы расшатать здоровье, достаточно отклониться от графика ночного отдыха всего на 1 час (да, даже в выходные), подчеркнули учёные.

В зоне особого риска люди, работающие по ночам, — их организм будет в постоянном стрессе от нерегулярного сна, добавили исследователи.

Конечно, совсем забивать на продолжительность сна тоже не нужно. Она важна, но долгий сон ничего не стоит, если спать поверхностно, предупреждал сомнолог Михаил Полуэктов. Вот его советы, как добиться качественного глубокого сна.