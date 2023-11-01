Учёные нашли ещё один плюс кофе для здоровья

Как отмечается в исследовании, учёные проанализировали генетические данные, предоставленные Британским биобанком. За период с 2006 по 2010 год туда поступила информация о каждом пятидесятом жителе Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет.

В результате эксперты нашли 40 мутаций, которые повышают склонность человека к употреблению кофе. При их наличии риск мигрени значительно снижается. А вот на развитие других неврологических заболеваний (болезней Альцгеймера, Паркинсона, эпилепсии, инсульта) изменения никак не влияют.

Как прокомментировала исследование врач-эндокринолог Зухра Павлова, кофе может считаться полезным, если пить его без добавок, через час после еды и не больше двух чашек в день. Этот напиток и взбодрит и добавит молодости и красоты.

Но если кофе — не ваш напиток, то тут можно узнать, что ещё попить для бодрости духа и тела.