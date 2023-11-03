Учёные нашли новое лекарство от рака. Его уже испытывают

Специалисты выяснили, что препарат MRTX1719 воздействует на раковые клетки с генетическими изменениями — отсутствием гена-супрессора опухоли CDKN2A и гена MTAP. Вследствие этих мутаций может произойти неконтролируемый рост клеток. Однако MRTX1719 использует это, чтобы уничтожить злокачественное новообразование.

По словам учёных, новый препарат представляет собой обновлённую версию класса лекарств, которые нацелены на фермент PRMT5, но MRTX1719 связывается с конкретной частью белка PRMT5 уникальным для раковых клеток с перестройкой гена CDKN2A/MTAP способом.

Уже прошли ранние клинические испытания препарата. Они дали положительный эффект у пациентов с раком жёлчного пузыря, лёгких, меланомой, мезотелиомой и злокачественной опухолью оболочек периферических нервов.

А немного ранее к изучению рака подключили искусственный интеллект. Он научился определять опасные родинки по фотографиям.