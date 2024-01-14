Учёные нашли новую причину хронической усталости. Дело в одном витамине
Хроническая усталость — это состояние, при котором у человека значительно снижается активность, постоянными спутниками становятся утомление, слабость и сонливость. Привести к этому может множество факторов. Недавно учёные определили ещё один — недостаток витамина D. Результаты исследования появились в научном журнале Nutrients.
Учёные выяснили, что витамин D может влиять на механизмы, связанные с усталостью. К примеру, активируя гены, которые уменьшают воспаление в мышцах или повреждение клеток свободными радикалами. Плюс он же участвует в выработке серотонина и дофамина.
Медики пришли к выводу, что есть связь между усталостью и витамином D у пожилых и больных рассеянным склерозом. В результате нескольких исследований они выявили снижение риска смерти от всех причин при нормальном уровне этого витамина. Однако эти данные противоречивы, а потому нужно продолжать изучать эту тему.
А ранее ирландские учёные заявили, что нехватка витамина B12 в организме приводит к психическим расстройствам и ранней смерти.