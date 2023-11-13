Учёные нашли способ распознать рак желудка на ранней стадии

Исследователи провели эксперимент с участием 582 пациентов с солидными опухолями (от английского слова solid — «твёрдый»), то есть теми, которые развились не из клеток кроветворной системы.

Среди участников исследования было 396 человек с раком желудка, 75 — с раком пищевода, по 30 — с раком молочной железы или колоректальным раком, 27 — с раком поджелудочной и 24 — с раком печени. Их сравнили с людьми, у которых вообще не было онкологии.

Результаты эксперимента японские учёные описали в журнале Scientific reports. В ходе исследования они наткнулись на белок SDF4. В крови больных онкологией подопытных его было больше, чем у здоровых участников эксперимента.

Причём точнее всего он сигнализировал о раке желудка — чувствительность составила 89%. И самое важное — самые высокие показатели были как раз у пациентов с ранней стадией заболевания.

Как считают авторы исследования, с помощью уровня SDF4 в крови можно будет выявлять рак желудка. Однако для введения теста в практику нужны дополнительные исследования, отметили они в статье.

Предупредить болезнь в любом случае лучше, чем лечить её, даже на ранней стадии. У гастроэнтерологов есть советы, как снизить риск развития рака желудка. Придётся пересмотреть пищевые привычки.