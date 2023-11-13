Учёные нашли способ распознать рак желудка на ранней стадии
Коварство онкологии в том, что её очень сложно заметить на ранних этапах, когда шансов спасти больного гораздо больше. Помогают в этом онкомаркеры — специфические вещества, вырабатываемые раковыми клетками. Чем их больше, тем вероятнее, что у человека рак. Только вот таких маркеров пока известно крайне мало. Учёные из Высшей медицинской школы Университета Нагои в Японии, похоже, нашли ещё один — для рака желудка.
Исследователи провели эксперимент с участием 582 пациентов с солидными опухолями (от английского слова solid — «твёрдый»), то есть теми, которые развились не из клеток кроветворной системы.
Среди участников исследования было 396 человек с раком желудка, 75 — с раком пищевода, по 30 — с раком молочной железы или колоректальным раком, 27 — с раком поджелудочной и 24 — с раком печени. Их сравнили с людьми, у которых вообще не было онкологии.
Результаты эксперимента японские учёные описали в журнале Scientific reports. В ходе исследования они наткнулись на белок SDF4. В крови больных онкологией подопытных его было больше, чем у здоровых участников эксперимента.
Причём точнее всего он сигнализировал о раке желудка — чувствительность составила 89%. И самое важное — самые высокие показатели были как раз у пациентов с ранней стадией заболевания.
Как считают авторы исследования, с помощью уровня SDF4 в крови можно будет выявлять рак желудка. Однако для введения теста в практику нужны дополнительные исследования, отметили они в статье.
Предупредить болезнь в любом случае лучше, чем лечить её, даже на ранней стадии. У гастроэнтерологов есть советы, как снизить риск развития рака желудка. Придётся пересмотреть пищевые привычки.