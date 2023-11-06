Учёные нашли способ защитить половую систему диабетиков
Диабет — сложное заболевание, влияющее на многие функции организма. В числе прочего из-за окислительного стресса у мужчин, страдающих этим недугом, страдает половая система — повреждаются яички. Теперь у них появилась надежда: иранские учёные придумали способ улучшить качество спермы у больных диабетом. Исследование, проведённое в Медицинском университете Урмии, опубликовал журнал Toxicology Reports.
Опыты провели пока не на людях, а на больных диабетом крысах. Им давали витамин Е и куркумин — природное соединение, которое есть в корневище куркумы.
В эксперименте участвовало 48 самцов крыс. Их поделили на три группы: тех, кому давали витамин Е, тех, кто получал куркумин, и контрольную — им выдавали оба вещества.
Эксперимент длился 6 недель. Затем учёные проверили состояние семенников и придатков яичек у подопытных, а также взяли у них кровь на маркеры репродуктивной системы.
Оказалось, что куркумин и витамин Е повышали количество сперматозоидов, их подвижность и жизнеспособность. Учёные считают, что такой эффект будет и у людей. Но для точных рекомендаций нужны дополнительные исследования.
Сахарный диабет неприятен сам по себе, да ещё и увеличивает риски других смертельно опасных болезней, вплоть до онкологии. В итоге люди с диабетом живут меньше, чем те, у кого нет такого диагноза. Недавно учёные подсчитали, насколько короче жизнь диабетиков.