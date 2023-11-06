Учёные нашли способ защитить половую систему диабетиков

Опыты провели пока не на людях, а на больных диабетом крысах. Им давали витамин Е и куркумин — природное соединение, которое есть в корневище куркумы.

В эксперименте участвовало 48 самцов крыс. Их поделили на три группы: тех, кому давали витамин Е, тех, кто получал куркумин, и контрольную — им выдавали оба вещества.

Эксперимент длился 6 недель. Затем учёные проверили состояние семенников и придатков яичек у подопытных, а также взяли у них кровь на маркеры репродуктивной системы.

Оказалось, что куркумин и витамин Е повышали количество сперматозоидов, их подвижность и жизнеспособность. Учёные считают, что такой эффект будет и у людей. Но для точных рекомендаций нужны дополнительные исследования.

Сахарный диабет неприятен сам по себе, да ещё и увеличивает риски других смертельно опасных болезней, вплоть до онкологии. В итоге люди с диабетом живут меньше, чем те, у кого нет такого диагноза. Недавно учёные подсчитали, насколько короче жизнь диабетиков.