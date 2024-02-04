Учёные нашли связь ожирения и просмотра фото вредной еды в соцсетях

В эксперименте участвовали 63 человека. Для начала они должны были уделить 15 минут просмотру фотографий сочных гамбургеров, хрустящих чипсов и сырной пиццы.

Оказалось, что люди сильнее проголодались после просмотра фото, на которых была вредная еда, а не животные, путешествия и природа. Плюс им хотелось солёного, острого и жирного.

Дальше им предложили выбрать еду с виртуального подноса, на котором были салат и пицца. Насмотревшись на нездоровую еду, они отдали предпочтение такой же.

Учёные сделали вывод, что даже просмотр фотографий вредной еды в соцсетях может в конечном счёте привести к ожирению.

А более ранние исследования показали, что просмотр изображений еды может увеличить уровень голода, независимо от того, насколько сыт человек.

Ещё учёные недавно выяснили, как легче всего похудеть к лету. Их исследование не касалось питания.