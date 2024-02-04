Здоровье
Опубликовано 04 февраля 2024, 03:00
1 мин.

Учёные нашли связь ожирения и просмотра фото вредной еды в соцсетях

Фуд-контент давно пользуется популярностью в соцсетях. Конечно, кто не любит поесть! Тем более обычно постят фото заманчивых и красивых блюд, но далеко не всегда полезных. И это может дать неблагоприятные плоды, выяснили учёные Ливанско-Американского университета. Участники их исследования, насмотревшись на фото фастфуда и иже с ним, съесть салатик уже не захотели.
Учёные нашли связь ожирения и просмотра фото вредной еды в соцсетях
© Freepik/vecstock

В эксперименте участвовали 63 человека. Для начала они должны были уделить 15 минут просмотру фотографий сочных гамбургеров, хрустящих чипсов и сырной пиццы.

Оказалось, что люди сильнее проголодались после просмотра фото, на которых была вредная еда, а не животные, путешествия и природа. Плюс им хотелось солёного, острого и жирного.

Дальше им предложили выбрать еду с виртуального подноса, на котором были салат и пицца. Насмотревшись на нездоровую еду, они отдали предпочтение такой же.

Учёные сделали вывод, что даже просмотр фотографий вредной еды в соцсетях может в конечном счёте привести к ожирению.

А более ранние исследования показали, что просмотр изображений еды может увеличить уровень голода, независимо от того, насколько сыт человек.

Ещё учёные недавно выяснили, как легче всего похудеть к лету. Их исследование не касалось питания.

Автор:Кира Полякова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.