Учёные нашли связь позднего завтрака с риском развития инсульта

Учёные взяли данные 103 389 участников исследования NutriNet-Santé. Большинство (79%) их женщины, средний возраст — 42 года.

В результате получился такой вывод: поздний завтрак и ужин увеличивают шансы на развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы. В отношении утреннего приёма пищи риск увеличивается на 6% за каждый час задержки: к примеру, человек ест в 9:00 — риск на 6% выше, чем у того, кто завтракает в 8:00.

У ужинающих в 21:00 и позже шансы узнать, что такое инсульт, на 28% выше, чем у тех, кто делает это до восьми часов вечера.

А ранее другие учёные выяснили, что поздние завтрак и ужин ещё и увеличивают риск развития диабета. Так что кто рано встаёт… тот сразу двух зайцев убьёт.