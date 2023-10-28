Учёные научились восстанавливать нервы с помощью тканей зубов

Специалисты из Уханьского научно-технологического университета (это в Китае, в городе, где впервые обнаружили ковид) отметили, что повреждение периферических нервов сильно ухудшает качество жизни людей. Например, могут появиться слабость в конечностях, онемение, проблемы с движением, острая боль. На этом фоне терапия стволовыми клетками из пульпы зуба показывает весьма многообещающие результаты.

Пульпа — это особая соединительная ткань внутри зуба. В ней полно кровеносных сосудов и нервов. Стволовые клетки из неё легко выделить, они почти не вызывают иммунного ответа и могут превращаться в различные клетки организма. А ещё они хорошо приживаются и долго хранятся.

Учёные уже попытались пересадить такие клетки крысам с диабетом для лечения нейропатии. Функции нервов у них полностью восстановились. Также стволовые клетки из пульпы уже доказали свою эффективность в лечении повреждений седалищного нерва, лицевого нерва, спинного мозга и других нейродегенеративных заболеваний. Не исключено, что клетки будут полезны и для лечения остеоартрита. Эксперты надеются, что скоро лечиться с помощью этих клеток смогут и люди.

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