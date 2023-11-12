Учёные научились выращивать мышцы в пробирке

Как говорится в исследовании, которое опубликовано в научном журнале Advanced Functional Materials, технология будет полезна для тех, кто страдает из-за значительного повреждения мышц. Она представляет собой бескаркасную платформу для моделирования тканей: новые мышцы сначала выращивают в искусственной среде, а потом пересаживают в тело пациента.

В качестве строительных блоков в разработке применяются листы клеток. Это позволяет создавать разные образцы тканей. При таком способе отторжения у тканей не будет, так как условия в пробирке идентичны тем, что формируются естественным путём.

Технология пригодится в тех случаях, когда врачи имеют дело с объёмной потерей мышечной массы. Мышесная атрофия — это неизлечимое заболевание, которым болеют сотни тысяч людей. Наработки будут полезны и при производстве искусственного мяса животных.

Впрочем, прямо сейчас этот вывод учёных опробовать на себе не получится. Зато есть масса других полезных открытий. Например, недавно специалисты выяснили, что всего одна ложка оливкового масла в день поможет снизить риск развития фатальной деменции.