Учёные назвали эффективное средство от боли. Громкость на полную

По словам доктора Майкла Мосли, музыка может облегчить боль. Сначала он решил проверить свои догадки на себе и отправился с наушниками на приём к стоматологу. По итогу он сказал, что процедура показалась ему безболезненной, если не считать момента, когда он увидел счёт.

Позже исследователи из центра боли при Университете Макгилла в Монреале (Канада) провели эксперимент с участием 63 добровольцев. Их попросили послушать их любимую музыку и в это время им на плечи положили устройство, похожее на нагретую палочку, — тепловой зонд. Навредить он не может, но эффект от прикосновения сравним с чашкой горячего кофе.

Оказалось, что те, кто слушал любимый трек, не только не ощущали тепла, а даже заявил о чувстве озноба. В целом, эффект оказался сравним с действием мощного безрецептурного препарата.

О другом средстве, которое хорошо снимает боль, рассказали тут. Это тоже не таблетки.