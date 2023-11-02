Назван микроэлемент, который защитит организм при плохой экологии. Его много в бразильском орехе
Рост городов и развитие инфраструктуры, конечно, добавляют жизни человека комфорта и удобств, но сильно вредят экологии. Кажется, что воздух, которым мы дышим, не такой уж и грязный, но на деле организм не сразу ощущает, сколько всего вредного попадает в наши лёгкие. К счастью, учёные нашли элемент, который помогает смягчить этот негативный эффект.
Как выяснили учёные из Университета Кордовы, селен способен снизить вред для здоровья от загрязнённой окружающей среды. Результаты эксперимента они опубликовали в журнале Science of The Total Environment.
Исследование проводилось на мышах. Грызунам дали вдоволь подышать смесью из вредных веществ, которые часто витают в воздухе. Это были тяжёлые металлы — мышьяк, кадмий, ртуть, и лекарственные препараты — диклофенак, флумеквин (оба токсичны). Учёные следили за тем, как эти соединения сказываются на работе белков в организме мышей.
Выяснилось, что вместе два соединения действовали более разрушительно, чем поодиночке. Эффект был настолько интенсивным, что у мышей заработали все механизмы антиоксидантной защиты. В итоге многие белки в печени подопытных были уничтожены.
Эксперимент продолжался две недели. Сократить ущерб от загрязнений помог селен. У тех мышей, которым давали этот микроэлемент, наблюдалось уменьшение молекулярных повреждений.
К слову, селена очень много в бразильском орехе, достаточно в тунце, морепродуктах и печени. А ещё этот элемент защитит от рака.