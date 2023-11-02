Назван микроэлемент, который защитит организм при плохой экологии. Его много в бразильском орехе

Как выяснили учёные из Университета Кордовы, селен способен снизить вред для здоровья от загрязнённой окружающей среды. Результаты эксперимента они опубликовали в журнале Science of The Total Environment.

Исследование проводилось на мышах. Грызунам дали вдоволь подышать смесью из вредных веществ, которые часто витают в воздухе. Это были тяжёлые металлы — мышьяк, кадмий, ртуть, и лекарственные препараты — диклофенак, флумеквин (оба токсичны). Учёные следили за тем, как эти соединения сказываются на работе белков в организме мышей.

Выяснилось, что вместе два соединения действовали более разрушительно, чем поодиночке. Эффект был настолько интенсивным, что у мышей заработали все механизмы антиоксидантной защиты. В итоге многие белки в печени подопытных были уничтожены.

Эксперимент продолжался две недели. Сократить ущерб от загрязнений помог селен. У тех мышей, которым давали этот микроэлемент, наблюдалось уменьшение молекулярных повреждений.

К слову, селена очень много в бразильском орехе, достаточно в тунце, морепродуктах и печени. А ещё этот элемент защитит от рака.