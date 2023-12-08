Учёные назвали неожиданную болезнь, которой можно заразиться в браке. Гипертоникам привет

Учёные исследовали данные 34 000 семейных пар из Англии, США, Китая и Индии возрастом старше 45 лет. Оказалось, что если у одного супруга появлялось высокое давление, то шанс того, что оно разовьётся у второго, возрастал на 6–9%.

Причём по странам частота такой совместной гипертонии сильно отличалась — в Англии засинхронились 47% пар, в США — 37,9%, в Китае — 20,8% и в Индии — 19,8%. А вот зависимость была больше в Китае и Индии, чем в США и Англии. Учёные связали это с тем, что в этих странах супруги больше поддерживают друг друга и зависят друг от друга. При чём тут это?

Исследователи поняли, что гипертония не передаётся как болезнь, а просто развивается из-за похожих условий жизни. У супругов часто один рацион, один образ жизни, одни хобби и так далее.

Поэтому для тех, у кого вторая половинка мучается из-за давления, но сами они ещё довольно бодры, специалисты предложили способ остаться здоровым. Нужно проанализировать свой образ жизни и исключить все вредные для сердца и давления вещи: разнообразить меню, заняться спортом, высыпаться и так далее.

Определить гипертонию можно и самому. У неё есть опасный симптом, который многие игнорируют. А какой — читайте здесь.