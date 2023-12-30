Учёные назвали неожиданный вред совместного сна с партнёром

Учёные использовали в своём эксперименте мышей. Несмотря на то что даже они искали физического контакта — ложились рядом и плотно прижимались друг к другу — стало понятно, что совместный сон, особенно в объятиях, может мешать справиться с бессонницей.

Проблемы в случае сна не в одиночку появляются из-за того, что чувствуется нехватка личного пространства, плюс партнёр двигается, а это вызывает беспокойство, человеку может стать жарко или холодно.

Также стало ясно, что у спящих рядом синхронизируются фазы сна: они одновременно засыпают и просыпаются, могут начать синхронно двигаться.

Тем не менее бессонница бывает и у одиночек, причём проявляется она не только в дневной сонливости и трудностях с засыпанием. По словам врача-эндокринолога «Инвитро» Елены Прокопенко, есть и дневные последствия, например агрессия в поведении, гиперактивность и раздражительность.