Учёные назвали неожиданный вред совместного сна с партнёром
Люди, придерживающиеся здорового образа жизни, важная составляющая которого — здоровый сон, кажется, знают о нём всё. До очередного исследования учёных. А высшие умы человечества постоянно в работе. Вот и сейчас готовы нас удивить — нашли связь бессонницы и совместного сна. Их вывод может расстроить пары. Главное — наличие человека рядом в кровати может мешать мозгу отключиться.
Учёные использовали в своём эксперименте мышей. Несмотря на то что даже они искали физического контакта — ложились рядом и плотно прижимались друг к другу — стало понятно, что совместный сон, особенно в объятиях, может мешать справиться с бессонницей.
Проблемы в случае сна не в одиночку появляются из-за того, что чувствуется нехватка личного пространства, плюс партнёр двигается, а это вызывает беспокойство, человеку может стать жарко или холодно.
Также стало ясно, что у спящих рядом синхронизируются фазы сна: они одновременно засыпают и просыпаются, могут начать синхронно двигаться.
Тем не менее бессонница бывает и у одиночек, причём проявляется она не только в дневной сонливости и трудностях с засыпанием. По словам врача-эндокринолога «Инвитро» Елены Прокопенко, есть и дневные последствия, например агрессия в поведении, гиперактивность и раздражительность.