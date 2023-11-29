Учёные назвали причину несчастий людей, родившихся в 1990-х
Исследование учёных из Сиднейского университета в Австралии показало, что у родившихся в 1990-х худшее психическое здоровье по сравнению с другими поколениями. Это доказал эксперимент с участием почти 30 000 взрослых. Однако сама по себе смена тысячелетий тут не при чём. Похоже, в необходимости консультаций у психолога стоит винить интернет, а точнее, социальные сети.
Учёные проанализировали результаты опросов в период с 2010 по 2020 год. Их интересовало, как психическое здоровье тех, кто родился в каждом десятилетии с 1940-х по 1990-е годы, менялось с возрастом. Потом они сравнили психическое здоровье каждой когорты новорождённых в одном и том же возрасте.
Выяснилось, что самое молодое поколение не только жило хуже всего, но и их эмоциональные проблемы не улучшались с течением времени — в отличие от старших поколений, сообщило издание Daily Mail.
Почему же дети 90-х такие несчастные? Учёные винят во всём социальные сети. Мол, это именно они породили волну «социальных сравнений» и заставили людей чувствовать себя недостаточно хорошими.
Сегодня один из главных вопросов человечества — «Достаточно ли я хорош?», говорят авторы исследования. Просмотр соцсетей супермоделей, бизнесменов и спортсменов не добавляют людям уверенности в себе, заключили они.