Учёные назвали средство, которое избавит от депрессии за одну ночь

Как рассказали учёные Северо-Западного университета США в журнале Neuron, симптомы депрессии могут пройти всего после одной бессонной ночи. Дело в том, что если не спать ночь, то в организме увеличится выработка дофамина. Этот нейромедиатор ещё называют «гормоном счастья». Он даёт нам много всяких прелестей, в числе которых:

повышает интерес к жизни;

укрепляет силу воли;

улучшает концентрацию.

В этом и заключается антидепрессивный эффект, отметила биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) и медицинский блогер Анча Баранова. Кстати, повышается не только общая активность человека, но и сексуальная.

Правда, лечебный эффект доказан пока только на мышах. Остаётся надеяться на наше сходство. В этом случае у людей появится ещё один и к тому же бесплатный способ унять свою депрессию.

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