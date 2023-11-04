Учёные назвали средство, которое избавит от депрессии за одну ночь
Депрессия — это уже давно не просто грустное настроение или апатия, это серьёзное психическое расстройство, которое нужно лечить. Правда, таблетки не всегда дают нужный результат. Параллельно желательны ещё спорт, психотерапия, правильное питание и ряд других дополнений. Оказывается, свою роль в лечении депрессии может сыграть и бессонница.
Как рассказали учёные Северо-Западного университета США в журнале Neuron, симптомы депрессии могут пройти всего после одной бессонной ночи. Дело в том, что если не спать ночь, то в организме увеличится выработка дофамина. Этот нейромедиатор ещё называют «гормоном счастья». Он даёт нам много всяких прелестей, в числе которых:
- повышает интерес к жизни;
- укрепляет силу воли;
- улучшает концентрацию.
В этом и заключается антидепрессивный эффект, отметила биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) и медицинский блогер Анча Баранова. Кстати, повышается не только общая активность человека, но и сексуальная.
Правда, лечебный эффект доказан пока только на мышах. Остаётся надеяться на наше сходство. В этом случае у людей появится ещё один и к тому же бесплатный способ унять свою депрессию.
Как отличить осеннюю депрессию от просто грустного настроения, можно узнать тут.