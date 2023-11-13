Назван простой и эффективный способ снизить давление без таблеток

Как выяснили учёные из Медицинского центра Университета Вандербильта (США), если уменьшить потребление соли всего на 1 чайную ложку в день, то за неделю давление снизится до уровня, сравнимого с тем, который достигается при приёме таблеток.

В ходе исследования, результаты которого представили на конференции Американской кардиологической ассоциации, 100 гипертоников разделили на две группы. Одна сидела на диете с низким содержанием соли (1,3 г в день), вторая — с повышенным (5 г в день). В результате через неделю давление у тех, кто придерживался диеты с низким содержанием натрия, снизилось в среднем на 7 мм рт. ст.

Эксперты напомнили, что избыток соли ведёт к повышенному давлению и увеличивает риски заболеваний сердца и сосудов. Так что лучше снижать её употребление. Кстати, соли полно в магазинной еде, но последняя вредна и по другим причинам.