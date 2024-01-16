Учёные обнаружили связь старения с зимними холодами

Учёные считают, что якуты на 3–4 года биологически старше жителей европейской части России.

«Их организм быстрее вырабатывает необходимую энергию за счёт скорости метаболизма и клеточного цикла, но из-за этого ускоренно стареет, — рассказал автор исследования, заместитель директора Института биологии старения ННГУ Михаил Иванченко.

Теперь специалисты исследуют скорость старения у тех, кто недавно живёт в Якутии. Но результаты изучения климата могут заинтересовать не только их — учёные стремятся найти гены, которые отвечают за продолжительность жизни и в других регионах страны.

Ещё авторы работы выяснили, что у якутов есть гены, которые могут отвечать за адаптацию к холоду. Они связаны с повышенной скоростью обмена веществ, реакцией на температуру сокращением гладких мышц и кровяным давлением, которое у жителей Крайнего Севера оказалось более высоким. Добиться такого результата удалось благодаря сравнению ДНК жителей Центрального региона России и коренного населения Якутии.

Тем не менее судя по погоде в Якутии, такие холода вредят иммунной защите организма. По словам врача-пульмонолога Валерия Катюхина, взрослым полезно гулять лишь при морозах до -25 градусов.