Здоровье
09:20, 16 января 2024
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Учёные обнаружили связь старения с зимними холодами

Российские специалисты вошли в группу исследователей, занимающихся темой влияния окружающей среды на жителей одного из самых холодных регионов с постоянным населением, — Якутии. Средняя зимняя температура там достигает −42 градусов. Результаты работы появились в международном научном журнале Clinical Epigenetics. Выводы не обрадовали.
Учёные обнаружили связь старения с зимними холодами
© Freepik/kroshka-nastya

Учёные считают, что якуты на 3–4 года биологически старше жителей европейской части России.

«Их организм быстрее вырабатывает необходимую энергию за счёт скорости метаболизма и клеточного цикла, но из-за этого ускоренно стареет, — рассказал автор исследования, заместитель директора Института биологии старения ННГУ Михаил Иванченко.

Теперь специалисты исследуют скорость старения у тех, кто недавно живёт в Якутии. Но результаты изучения климата могут заинтересовать не только их — учёные стремятся найти гены, которые отвечают за продолжительность жизни и в других регионах страны.

Ещё авторы работы выяснили, что у якутов есть гены, которые могут отвечать за адаптацию к холоду. Они связаны с повышенной скоростью обмена веществ, реакцией на температуру сокращением гладких мышц и кровяным давлением, которое у жителей Крайнего Севера оказалось более высоким. Добиться такого результата удалось благодаря сравнению ДНК жителей Центрального региона России и коренного населения Якутии.

Тем не менее судя по погоде в Якутии, такие холода вредят иммунной защите организма. По словам врача-пульмонолога Валерия Катюхина, взрослым полезно гулять лишь при морозах до -25 градусов.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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