Опубликовано 19 января 2024, 03:00
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Учёные назвали вкусный напиток, с которым вы никогда не похудеете
Фруктовые соки в России не так популярны, как в США, но всё же на прилавках магазинов их полно. Выбирай на любой вкус — апельсиновые, вишнёвые, яблочные… Уж всяко лучше, чем пиво, правда? В плане отсутствия алкоголя — лучше. Но сахар в соке превращает его просто в отца ожирения. Новое исследование учёных Гарвардского университета показало, что каждая порция фруктового сока увеличивает индекс массы тела.
Индекс массы тела — это показатель, который часто используют для классификации ожирения и избыточного веса. Чтобы рассчитать ИМТ, нужно поделить вес в килограммах на рост в сантиметрах, возведённый в квадрат
Мета-анализ, проведённый учёными Гарвардского университета, показал, что каждая порция фруктового сока в день увеличивает ИМТ:
- на 0,03 балла у детей;
- на 0,02 балла у взрослых.
Кажется, это так уж и много, но нужно учесть, что это результат потребления всего одного стаканчика. А многие пьют фруктовые соки ежедневно и по несколько стаканов в день. Кроме того, резкое повышение уровня сахара в крови усиливает чувство голода, что заставляет человека есть больше.
Не получится также похудеть, если пить сладкий чай. Причём речь не только в сахаре. Подробности — здесь.