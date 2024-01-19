Учёные назвали вкусный напиток, с которым вы никогда не похудеете

Индекс массы тела — это показатель, который часто используют для классификации ожирения и избыточного веса. Чтобы рассчитать ИМТ, нужно поделить вес в килограммах на рост в сантиметрах, возведённый в квадрат

Мета-анализ, проведённый учёными Гарвардского университета, показал, что каждая порция фруктового сока в день увеличивает ИМТ:

на 0,03 балла у детей;

на 0,02 балла у взрослых.

Кажется, это так уж и много, но нужно учесть, что это результат потребления всего одного стаканчика. А многие пьют фруктовые соки ежедневно и по несколько стаканов в день. Кроме того, резкое повышение уровня сахара в крови усиливает чувство голода, что заставляет человека есть больше.

Не получится также похудеть, если пить сладкий чай. Причём речь не только в сахаре. Подробности — здесь.