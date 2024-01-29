Учёные назвали ягоду, которая сделает вас веселее всего за 4 дня

Испытуемые, которые ели киви, уже через 4 дня стали замечать, что у них улучшается настроение и повышается жизненный тонус. За две недели у них нормализовался уровень витамина С.

Энергия и силы появились и у тех, кто принимал витамин в таблетках. Но эффекта пришлось ждать дольше. Настроение у них улучшилось примерно за 2 недели, рассказали авторы исследования.

Киви, кстати, один из продуктов, которые полезно есть при простуде. Как раз из-за наличия в этой ягоде витамина С. Вот что ещё помогает в таких случаях.