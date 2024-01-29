Опубликовано 29 января 2024, 01:00
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Учёные назвали ягоду, которая сделает вас веселее всего за 4 дня
В Университете Отаго в Новой Зеландии изучили влияние витамина С на то, насколько человек позитивно смотрит на жизнь. Учёные взяли 155 добровольцев с пониженным уровнем этого витамина в крови и поделили на 3 группы. Первым в течение 8 недель раз в день давали жевательную таблетку с витамином С, вторым — плацебо, а третьим — по 2 киви сорта SunGold. Угадайте, кто повеселел быстрее?
Испытуемые, которые ели киви, уже через 4 дня стали замечать, что у них улучшается настроение и повышается жизненный тонус. За две недели у них нормализовался уровень витамина С.
Энергия и силы появились и у тех, кто принимал витамин в таблетках. Но эффекта пришлось ждать дольше. Настроение у них улучшилось примерно за 2 недели, рассказали авторы исследования.
Киви, кстати, один из продуктов, которые полезно есть при простуде. Как раз из-за наличия в этой ягоде витамина С. Вот что ещё помогает в таких случаях.