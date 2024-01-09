Учёные обнаружили неожиданное свойство низкожировой диеты
О том, что неправильное питание вредит здоровью, говорят на каждом шагу. Но как именно одна конкретная сосиска может ухудшить состояние сосудов или сердца, знают немногие. Теперь учёные разобрались, как избыток тех же жиров в рационе может повлиять на иммунитет. Оказалось, что высокожировая диета увеличивает шансы заболеть, например, коронавирусом.
Как выяснили специалисты из Калифорнийского университета в США, справедливо и обратное — чем меньше жиров в меню, тем больше шансов устоять перед вирусами и бактериями. Результаты исследования представлены в Scientific Reports.
Эксперты провели эксперимент на мышах. Они разделили грызунов на четыре группы: одни получали насыщенные жиры из кокосового масла, вторые — мононасыщенные жиры из генетически модифицированного соевого масла, третьи — большое количество полиненасыщенных жиров из обычного соевого масла. Эти мышки получали более 40% калорий из жиров при норме в 10−15%. Контрольная группа сидела на низкожировой диете.
Через полгода учёные обнаружили, что в трёх группах грызунов, которые придерживались высокожировой диеты, произошли изменения в экспрессии генов (процесс передачи генетической информации от ДНК к полипептидам и белкам). А именно в тех генах, которые отвечали за усвоение лекарств, синдром раздражённого кишечника и рак толстой кишки.
Оказалось, что избыток жиров активирует в клетках синтез особых белков, которые используются вирусом COVID-19 для проникновения в организм и заражения. Не исключено, что эти выводы можно перенести и на людей. Ученые заключили, что одна сосиска или жирные кусок мяса вреда организму не принесут, но в долгосрочной перспективе это может негативно повлиять на иммунитет.
Но всё-таки есть и те, кому от сосисок лучше вообще отказаться. О противопоказания рассказали тут.