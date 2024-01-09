Учёные обнаружили неожиданное свойство низкожировой диеты

Как выяснили специалисты из Калифорнийского университета в США, справедливо и обратное — чем меньше жиров в меню, тем больше шансов устоять перед вирусами и бактериями. Результаты исследования представлены в Scientific Reports.

Эксперты провели эксперимент на мышах. Они разделили грызунов на четыре группы: одни получали насыщенные жиры из кокосового масла, вторые — мононасыщенные жиры из генетически модифицированного соевого масла, третьи — большое количество полиненасыщенных жиров из обычного соевого масла. Эти мышки получали более 40% калорий из жиров при норме в 10−15%. Контрольная группа сидела на низкожировой диете.

Через полгода учёные обнаружили, что в трёх группах грызунов, которые придерживались высокожировой диеты, произошли изменения в экспрессии генов (процесс передачи генетической информации от ДНК к полипептидам и белкам). А именно в тех генах, которые отвечали за усвоение лекарств, синдром раздражённого кишечника и рак толстой кишки.

Оказалось, что избыток жиров активирует в клетках синтез особых белков, которые используются вирусом COVID-19 для проникновения в организм и заражения. Не исключено, что эти выводы можно перенести и на людей. Ученые заключили, что одна сосиска или жирные кусок мяса вреда организму не принесут, но в долгосрочной перспективе это может негативно повлиять на иммунитет.

Но всё-таки есть и те, кому от сосисок лучше вообще отказаться. О противопоказания рассказали тут.