Учёные обнаружили полезное свойство виагры. Это не то, что вы подумали

Болезнь Альцгеймера — одна из самых распространённых форм слабоумия во всём мире. Так вот медицинский центр Маунт-Синай в Нью-Йорке провёл исследование и выяснил, что риски развития слабоумия у тех, кто принимает виагру ниже, чем у тех, кто обходится без неё.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие более 27 000 человек старше 65 лет. Часть из них пила силденафил (это как раз действующее вещество виагры), а часть нет. Выяснилось, что у женщин вероятность заиметь слабоумие на фоне этих таблеток падала на 47%, а у мужчин — на 62%.

Оказалось, всё потому что виагра улучшает кровообращение не только в интимных зонах, но вообще везде. То есть мозгу от этого препарата тоже хорошо. О полезных привычках для профилактики деменции можно узнать в этом материале.