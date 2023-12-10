Учёные объяснили ночные кошмары с выпадением зубов. Удивительно, но дело не в стрессе

Сны про выпадение зубов по статистике видел хоть раз в жизни примерно каждый третий житель планеты. Израильские учёные опросили 210 человек в возрасте от 18 до 28, которых мучали такие кошмары.

Исследователи анализировали не только наличие стресса в жизни испытуемых, но и проблемы со здоровьем — в каком состоянии их зубы, есть ли у них проблемы с мышцами челюсти и т.п.

В итоге они нашли связь между снами про выпадающие зубы и бруксизомом. Бруксизм — это непроизвольное сильное сжатие челюстей во сне, из-за которого они во сне скрежещут зубами. А вот связи кошмаров с бессонницей или психологическими проблемами у таких людей учёные не нашли, сказано в научной статье.