Здоровье
15:20, 10 декабря 2023
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Учёные объяснили ночные кошмары с выпадением зубов. Удивительно, но дело не в стрессе

Сейчас многие вещи объясняют психологическими проблемами. Тем более сны, ведь считается, что они отражают наше бессознательное. Учёные из израильского Университета Бен-Гуриона в Негеве выяснили причину частых ночных кошмаров — когда человеку снится, что у него выпадают зубы. Оказалось, с психикой напрямую это никак не связано, говорится в статье в научном журнале Frontiers in Psychology.

Учёные объяснили ночные кошмары с выпадением зубов. Удивительно, но дело не в стрессе
© Freepik/senivpetro

Сны про выпадение зубов по статистике видел хоть раз в жизни примерно каждый третий житель планеты. Израильские учёные опросили 210 человек в возрасте от 18 до 28, которых мучали такие кошмары.

Исследователи анализировали не только наличие стресса в жизни испытуемых, но и проблемы со здоровьем — в каком состоянии их зубы, есть ли у них проблемы с мышцами челюсти и т.п.

В итоге они нашли связь между снами про выпадающие зубы и бруксизомом. Бруксизм — это непроизвольное сильное сжатие челюстей во сне, из-за которого они во сне скрежещут зубами. А вот связи кошмаров с бессонницей или психологическими проблемами у таких людей учёные не нашли, сказано в научной статье.

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