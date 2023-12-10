Учёные объяснили ночные кошмары с выпадением зубов. Удивительно, но дело не в стрессе
Сейчас многие вещи объясняют психологическими проблемами. Тем более сны, ведь считается, что они отражают наше бессознательное. Учёные из израильского Университета Бен-Гуриона в Негеве выяснили причину частых ночных кошмаров — когда человеку снится, что у него выпадают зубы. Оказалось, с психикой напрямую это никак не связано, говорится в статье в научном журнале Frontiers in Psychology.
Сны про выпадение зубов по статистике видел хоть раз в жизни примерно каждый третий житель планеты. Израильские учёные опросили 210 человек в возрасте от 18 до 28, которых мучали такие кошмары.
Исследователи анализировали не только наличие стресса в жизни испытуемых, но и проблемы со здоровьем — в каком состоянии их зубы, есть ли у них проблемы с мышцами челюсти и т.п.
В итоге они нашли связь между снами про выпадающие зубы и бруксизомом. Бруксизм — это непроизвольное сильное сжатие челюстей во сне, из-за которого они во сне скрежещут зубами. А вот связи кошмаров с бессонницей или психологическими проблемами у таких людей учёные не нашли, сказано в научной статье.