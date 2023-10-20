Учёные объяснили, почему с возрастом выше риск, что прихватит сердечко

Учёные оценили, насколько распространены повреждения ДНК в микрососудистых эндотелиальных клетках лёгких людей и мышей. Оказалось, что и у тех, и у других старение увеличивает процент клеток с повреждением ДНК.

Причём со временем из-за таких изменений снижается эластичность сосудов. А это прямой путь к артериальной ригидности, при которой происходит утрата функций, необходимых для качественной транспортировки крови. Также выяснилось, что артериальные клетки стареют одними из первых.

«Исходя из этого понимания, повреждение ДНК в сосудистой сети будет особенно вредным, поскольку оно воздействует на клетки», — указано в результатах исследования.

Учёные сделали вывод, что повреждение ДНК, которое накапливается в артериях в пожилом возрасте, способствует артериальной дисфункции, которая и приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям.

И это, разумеется, не единственное новое исследование на тему сердца. До этого учёные выяснили, что у практически здоровых людей среднего возраста может появляться прогрессирующая сердечная слабость. Причин может быть несколько.