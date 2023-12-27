Учёные объяснили, зачем молодым регулярно мерить давление

Цель учёных была — выяснить, как повышенное давление, высокий уровень «плохого» холестерина и ишемия у молодых и людей среднего возраста влияют на риск сердечных заболеваний в течение жизни.

Оказалось, что все эти факторы увеличивают риски развития болезней сердца. Причём вероятность такого исхода остаётся высокой, даже если в более пожилом возрасте эти показатели снижаются.

Вывод учёных: нужно постоянно следить за давлением и холестерином, даже в молодом возрасте. Нормализовать показатели можно, если перейти на ЗОЖ, сбросить вес и регулярно заниматься спортом, добавили исследователи в статье для PLOS One.

Риск сердечно-сосудистых проблем повышает не только уровень давления и холестерина, но и то, как человек просыпается. Оказывается, больше всего проблем со здоровьем у тех, кто встаёт по будильнику.