Учёные объяснили, зачем молодым регулярно мерить давление
Коллектив учёных из института глобального здравоохранения имени Джорджа провёл эксперимент, который подтвердил важность для молодёжи и людей среднего возраста (до 55 лет) следить за такими показателями здоровья как артериальное давление и «плохой» холестерин. В исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, поучаствовали почти 140 000 человек. Вот что выяснили учёные.
Цель учёных была — выяснить, как повышенное давление, высокий уровень «плохого» холестерина и ишемия у молодых и людей среднего возраста влияют на риск сердечных заболеваний в течение жизни.
Оказалось, что все эти факторы увеличивают риски развития болезней сердца. Причём вероятность такого исхода остаётся высокой, даже если в более пожилом возрасте эти показатели снижаются.
Вывод учёных: нужно постоянно следить за давлением и холестерином, даже в молодом возрасте. Нормализовать показатели можно, если перейти на ЗОЖ, сбросить вес и регулярно заниматься спортом, добавили исследователи в статье для PLOS One.
Риск сердечно-сосудистых проблем повышает не только уровень давления и холестерина, но и то, как человек просыпается. Оказывается, больше всего проблем со здоровьем у тех, кто встаёт по будильнику.