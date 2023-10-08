Учёные описали 3 состояния, которые «обесточат» ваше сердце

Сердце использует для выработки энергии специальные метаболические субстраты. В основном, это жирные кислоты и глюкоза. Их изменённое усвоение как раз и приводит к болезням сердца, которые проявляются много лет спустя, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Diabetes Care.

Есть три состояния, которые препятствуют усвоению метаболических субстратов, выяснили учёные и соответственно изменяют выработку сердечной энергии. Вот они:

ожирение,

гипертония,

дислипидемия — высокая концентрация холестерина или триглицеридов в крови.

По словам авторов исследования, это открытие расширяет знания о механизмах возникновения таких заболеваний, как сердечная недостаточность, и позволит разработать меры для их предотвращения ещёна ранних стадиях, пишет медицинское сетевое издание Medical Insider.

Помочь своему сердцу всегда можно с помощью правильно подобранного рациона. Вот продукты, которые будут наиболее полезными для него.