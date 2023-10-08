Учёные описали 3 состояния, которые «обесточат» ваше сердце
В молодости все сердечные проблемы сводятся, в основном, к несчастным влюблённостям. Ближе к середине жизни сердечко начинает пошаливать уже совсем по-другому. Учёные из Национального центра исследований сердечно-сосудистых заболеваний выяснили, что у практически здоровых людей среднего возраста может возникать прогрессирующая потеря способности сердца вырабатывать энергию. Они назвали 3 состояния, которые приводят к такому.
Сердце использует для выработки энергии специальные метаболические субстраты. В основном, это жирные кислоты и глюкоза. Их изменённое усвоение как раз и приводит к болезням сердца, которые проявляются много лет спустя, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Diabetes Care.
Есть три состояния, которые препятствуют усвоению метаболических субстратов, выяснили учёные и соответственно изменяют выработку сердечной энергии. Вот они:
- ожирение,
- гипертония,
- дислипидемия — высокая концентрация холестерина или триглицеридов в крови.
По словам авторов исследования, это открытие расширяет знания о механизмах возникновения таких заболеваний, как сердечная недостаточность, и позволит разработать меры для их предотвращения ещёна ранних стадиях, пишет медицинское сетевое издание Medical Insider.
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