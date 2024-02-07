Учёные определили, что вирусы в кишечнике могут помочь снизить стресс

О том, что исследование открывает возможность использования вирома для лечения и уменьшения последствий стресса, заявил доктор Натаниэль Ритц из исследовательского центра APC Microbiome Ireland в Университетском колледже Корка.

Он вместе с другими учёными исследовал бактериофаги, которые заражают бактерии и вместе с ними размножаются. Эксперимент провели на мышах. Сначала они понаблюдали, что происходит с вирусами, когда подопытные испытывают стресс. Оказалось, что состав вирусов и бактерий в организме животных менялся.

После учёные собрали вирусы из помёта мышей, которых не подвергали стрессу, и трансплантировали некоторые из них группе, которая была в противоположных условиях.

В итоге благодаря этому у мышей снизились уровень гормонов стресса и симптомы депрессивного и тревожного поведения.

Чтобы оценить, как это влияет на людей, нужны дополнительные исследования, но учёные поняли главное — кишечные вирусы участвуют в реакции на стресс и манипулирование ими может иметь терапевтические преимущества.

«Одно можно сказать наверняка: мы должны признать, что не все вирусы плохие, и они могут играть ключевую роль в сдерживании вредных бактерий в нашем кишечнике, особенно во время стресса», — сказал руководитель исследования профессор Джон Крайан из APC Microbiome Ireland.

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