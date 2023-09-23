Здоровье
03:00, 23 сентября 2023
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Учёные определили новый фактор, повышающий риск атеросклероза

Специалисты Испанского национального центра сердечно-сосудистых исследований в Мадриде провели эксперимент с участием 3974 здоровых взрослых среднего возраста 46 лет (чуть больше половины — мужчины), чтобы определить, как количество и качество сна влияет на артерии ног и шеи. В итоге наиболее высоким оказался риск у тех, кто спал меньше 6 часов.

Учёные определили новый фактор, повышающий риск атеросклероза
© Freepik/alexeyzhilkin

Всех участников разделили на группы, в зависимости от времени их сна:

  • менее 6 часов (очень мало);
  • 6–7 (мало);
  • 7–8 (достаточно);
  • более 8 (очень много).

Учёные учли основные характеристики испытуемых типа возраста, пола, физической формы и индекса массы тела, а также личные вроде образования и семейного положения, плюс состояние здоровья и вредные привычки.

В результате оказалось, что выше риск развития атеросклероза у тех, кто спал меньше 6 часов. Их сосуды начинали твердеть и сужаться.

По мнению автора исследования доктора Фернандо Домингеса, недостаток и прерывистый ночной сон нужно рассматривать как фактор проявления таких серьёзных осложнений, как тромбоз и затвердевание артерий.

«Люди, у которых был короткий или прерывистый сон, чаще страдали метаболическим синдромом, который включает в себя сочетание диабета, высокого кровяного давления, ожирения и в целом нездорового образа жизни», — сказал он.

В качестве профилактики он порекомендовал:

  • заботиться о количестве и качестве сна;
  • не есть перед сном жирное;
  • не пить кофе;
  • вести активную повседневную жизнь.

А если атеросклероз диагностируют, список запрещённой еды будет побольше. Его назвала врач-диетолог Елена Соломатина.

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