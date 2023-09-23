Учёные определили новый фактор, повышающий риск атеросклероза

Всех участников разделили на группы, в зависимости от времени их сна:

менее 6 часов (очень мало);

6–7 (мало);

7–8 (достаточно);

более 8 (очень много).

Учёные учли основные характеристики испытуемых типа возраста, пола, физической формы и индекса массы тела, а также личные вроде образования и семейного положения, плюс состояние здоровья и вредные привычки.

В результате оказалось, что выше риск развития атеросклероза у тех, кто спал меньше 6 часов. Их сосуды начинали твердеть и сужаться.

По мнению автора исследования доктора Фернандо Домингеса, недостаток и прерывистый ночной сон нужно рассматривать как фактор проявления таких серьёзных осложнений, как тромбоз и затвердевание артерий.

«Люди, у которых был короткий или прерывистый сон, чаще страдали метаболическим синдромом, который включает в себя сочетание диабета, высокого кровяного давления, ожирения и в целом нездорового образа жизни», — сказал он.

В качестве профилактики он порекомендовал:

заботиться о количестве и качестве сна;

не есть перед сном жирное;

не пить кофе;

вести активную повседневную жизнь.

А если атеросклероз диагностируют, список запрещённой еды будет побольше. Его назвала врач-диетолог Елена Соломатина.