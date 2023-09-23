Учёные определили новый фактор, повышающий риск атеросклероза
Специалисты Испанского национального центра сердечно-сосудистых исследований в Мадриде провели эксперимент с участием 3974 здоровых взрослых среднего возраста 46 лет (чуть больше половины — мужчины), чтобы определить, как количество и качество сна влияет на артерии ног и шеи. В итоге наиболее высоким оказался риск у тех, кто спал меньше 6 часов.
Всех участников разделили на группы, в зависимости от времени их сна:
- менее 6 часов (очень мало);
- 6–7 (мало);
- 7–8 (достаточно);
- более 8 (очень много).
Учёные учли основные характеристики испытуемых типа возраста, пола, физической формы и индекса массы тела, а также личные вроде образования и семейного положения, плюс состояние здоровья и вредные привычки.
В результате оказалось, что выше риск развития атеросклероза у тех, кто спал меньше 6 часов. Их сосуды начинали твердеть и сужаться.
По мнению автора исследования доктора Фернандо Домингеса, недостаток и прерывистый ночной сон нужно рассматривать как фактор проявления таких серьёзных осложнений, как тромбоз и затвердевание артерий.
«Люди, у которых был короткий или прерывистый сон, чаще страдали метаболическим синдромом, который включает в себя сочетание диабета, высокого кровяного давления, ожирения и в целом нездорового образа жизни», — сказал он.
В качестве профилактики он порекомендовал:
- заботиться о количестве и качестве сна;
- не есть перед сном жирное;
- не пить кофе;
- вести активную повседневную жизнь.
А если атеросклероз диагностируют, список запрещённой еды будет побольше. Его назвала врач-диетолог Елена Соломатина.