Расходимся. Учёные опровергли миф о таланте левшей

Как выяснили специалисты Йоркского университета и Университетского колледжа Лондона, пространственные навыки не зависят от того, правша человек или левша, а также от пола и возраста.

Чтобы убедиться в этом, учёные провели эксперимент, в котором участвовало более 420 000 человек из 41 страны мира. Они все играли в бесплатную игру Sea Hero Quest. Изначально приложение разрабатывалось для диагностики деменции, но пригодилось и для других целей. В игре вам даётся карта с вашим местоположением и показывается место, куда нужно направить лодку. Чем быстрее вы сориентируетесь в пространстве, тем лучше.

В исследовании принимали участие только люди, которые уже дошли до 11 уровня. Левши от общего количества игроков составляли 9,94%. Так вот, никаких выдающихся результатов по сравнению с правшами они не показали.

Раньше левшей пытались всячески переучивать писать правой рукой. О том, стоит ли заниматься этим сейчас, можно узнать тут.