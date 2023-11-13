Здоровье
17:00, 13 ноября 2023
1 мин.

Расходимся. Учёные опровергли миф о таланте левшей

Левшам приписывают многие таланты. Считается, что они умнее и более развитые в творческом плане, а ещё они лучше проявляют себя как спортсмены и так далее. У них даже есть собственный праздник — Международный день левши (13 августа). До сих пор утверждалось, что те, кто пишет левой рукой, лучше ориентируются в пространстве. Но учёные смогли опровергнуть этот миф.

Расходимся. Учёные опровергли миф о таланте левшей
© Freepik

Как выяснили специалисты Йоркского университета и Университетского колледжа Лондона, пространственные навыки не зависят от того, правша человек или левша, а также от пола и возраста.

Чтобы убедиться в этом, учёные провели эксперимент, в котором участвовало более 420 000 человек из 41 страны мира. Они все играли в бесплатную игру Sea Hero Quest. Изначально приложение разрабатывалось для диагностики деменции, но пригодилось и для других целей. В игре вам даётся карта с вашим местоположением и показывается место, куда нужно направить лодку. Чем быстрее вы сориентируетесь в пространстве, тем лучше.

В исследовании принимали участие только люди, которые уже дошли до 11 уровня. Левши от общего количества игроков составляли 9,94%. Так вот, никаких выдающихся результатов по сравнению с правшами они не показали.

Раньше левшей пытались всячески переучивать писать правой рукой. О том, стоит ли заниматься этим сейчас, можно узнать тут.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.