Учёные опровергли связь спорта с долголетием. От старости действительно не убежишь

В эксперименте задействовали 11 000 пар близнецов. Учёные наблюдали за ними с 1975 по 2020 год. На момент начала исследования им было от 18 до 50 лет. Учёные рассчитывали их биологический возраст, основываясь не только на их физической активности, но и на других факторах, важных для продолжительности жизни, — генах и питании.

Сначала результаты показали, что шансы умереть у активных испытуемых были ниже. Однако всё поменялось, когда учёные учли другие факторы образа жизни — курение и алкоголь.

Получилось, что люди, которые больше занимаются спортом, действительно могут жить дольше, но вовсе не из-за спорта, а потому что они соблюдают здоровую диету, много спят и общительны, а не потому, что проводят много времени в тренажёрном зале.

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