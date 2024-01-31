Учёные открыли, что болезнь Альцгеймера заразна. Лучше закройте обратно

Американские специалисты провели исследования пациентов, которые получали инъекции гормона роста с конца 1950-х и до 1985 года. Оказалось, что вместе с ними в организм людей попадали и прионы — белки с аномальной третичной структурой, которые вызывают нарушения в работе мозга.

Они стали причиной того, что у пациентов, которым назначили терапию гормоном роста, развилась смертельная болезнь Крейтцфельдта — Якоба, чьи симптомы похожи на болезнь Альцгеймера. С помощью этого учёные выяснили, что болезнь Альцгеймера тоже может передаваться по прионоподобному принципу.

Но не всегда открытия учёных вселяют ужас. На днях медики нашли антибиотик, способный восстанавливать кости. Почитать о нём можно здесь.