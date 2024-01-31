Опубликовано 31 января 2024, 03:00
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Учёные открыли, что болезнь Альцгеймера заразна. Лучше закройте обратно
Все знают, что нейродегенеративные заболевания вылечить нельзя — можно только смягчать их влияние на здоровье и качество жизни. Поэтому многие как огня боятся деменции во всех её проявлениях, надеясь, что эта холера или вообще обойдёт их стороной, или наступит очень нескоро. Однако учёные выяснили, что болезнью Альцгеймера можно заразиться.
Американские специалисты провели исследования пациентов, которые получали инъекции гормона роста с конца 1950-х и до 1985 года. Оказалось, что вместе с ними в организм людей попадали и прионы — белки с аномальной третичной структурой, которые вызывают нарушения в работе мозга.
Они стали причиной того, что у пациентов, которым назначили терапию гормоном роста, развилась смертельная болезнь Крейтцфельдта — Якоба, чьи симптомы похожи на болезнь Альцгеймера. С помощью этого учёные выяснили, что болезнь Альцгеймера тоже может передаваться по прионоподобному принципу.
Но не всегда открытия учёных вселяют ужас. На днях медики нашли антибиотик, способный восстанавливать кости. Почитать о нём можно здесь.