Учёные открыли новый орган, от которого зависит иммунитет

Открытие совершили учёные из Института биохимии в Цюрихе. Эксклюсома, по их словам, словно магнит, удерживает в цитоплазме разрозненные части ДНК — благодаря этому не даёт попасть в клеточное ядро чужеродному, вирусному или бактериальному генетическому материалу, плюс заставляет иммунитет реагировать на раздражитель.

Такой орган способен помочь научиться лечить аутоиммунные заболевания, которые появляются в результате слишком высокой активности иммунной системы организма в сторону своих клеток.

Авторы исследования отметили, что их открытие показывает «уникальность и важность данной структуры в эволюции жизни на Земле», а ещё выделяет её значимость в поддержании жизненно важных процессов внутри клеток.

Недавно британские учёные внесли вклад в улучшение психического состояния человечества. Они назвали 7 привычек, которые помогают избежать депрессии. Особенно важны они тем, у кого есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию.