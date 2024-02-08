Здоровье
Опубликовано 08 февраля 2024, 21:50
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Белок в мозгу позволил лечить болезнь Альцгеймера

Старческую деменцию в далёком 1907 году впервые описал немецкий психиатр Алоис Альцгеймер, но точные причины её развития и эффективные методы лечения неизвестны и по сей день. Однако учёные не перестают пытаться узнать что-то новое об этом заболевании. Недавно специалисты из института Бака по исследованию старения в США провели успешный эксперимент с памятью.
Белок в мозгу позволил лечить болезнь Альцгеймера
© Freepik/DC Studio

Чем дольше человек живёт с болезнью Альцгеймера, тем больше в его мозге накапливается токсичных белков. И учёные обычно работают как раз над снижением их содержания. Но исследователи из института Бака нашли способ, чтобы восстановить повреждения, которые уже есть.

Учёные провели эксперимент с мышами и выяснили, что болезни Альцгеймера может способствовать более низкое содержание в мозге особого белка KIBRA. Он отличается тем, что способен восстанавливать пластичность и устойчивость синапсов (мест контакта между двумя нейронами). В процессе специалисты увидели, что повышение концентрации этого белка в мозге подопытных может обратить вспять ухудшение памяти.

Они предположили, что потенциальные методы терапии, основанные на воздействии KIBRA, в будущем могут начать использовать совместно с другими способами лечения болезни Альцгеймера для достижения лучшего результата.

А ранее другие учёные, исследующие болезнь Альцгеймера, выяснили, что она может быть заразной. Об их выводах можно прочитать здесь.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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