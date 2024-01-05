Здоровье
14:40, 05 января 2024
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Учёные придумали, как спасти от деменции тех, кто мало спит

Врачи постоянно твердят, что крепкий сон — залог здоровья. Те, кто регулярно недосыпает, рискует заполучить, к примеру, проблемы с сердцем и лишний вес. Недостаток сна не лучшим образом сказывается на памяти, самоконтроле и способности быстро переключаться, а ещё повышает риск деменции. Но что делать тем, кого мучает бессонница? Учёные придумали выход.

Учёные придумали, как спасти от деменции тех, кто мало спит
© Freepik/lookstudio

Исследователи поделили на две группы 12 добровольцев. Первые спали по 5 часов в течение трёх ночей. Вторые вообще не спали одну ночь. Оказалось, и у тех и у других снизилась работа мозга.

Однако учёные смогли добиться того, чтобы даже после такого дефицита сна у людей улучшились исполнительные функции (самоконтроль, память и когнитивная гибкость). Участникам эксперимента достаточно было провести 20 минут на велотренажёре, чтобы восстановить работу мозга.

Занятия на тренажёре можно заменить любой простой тренировкой средней интенсивности, чтобы снизить пагубное влияние бессонницы и поддержать работу мозга, говорится в статье в журнале Physiology & Behavior.

Ранее учёные установили связь между качеством сна и деменцией. Плохой сон действительно увеличивает вероятность этой неизлечимой болезни. Причём оказалось, что важно не просто спать по 8 часов в день.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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