Учёные придумали, как спасти от деменции тех, кто мало спит

Исследователи поделили на две группы 12 добровольцев. Первые спали по 5 часов в течение трёх ночей. Вторые вообще не спали одну ночь. Оказалось, и у тех и у других снизилась работа мозга.

Однако учёные смогли добиться того, чтобы даже после такого дефицита сна у людей улучшились исполнительные функции (самоконтроль, память и когнитивная гибкость). Участникам эксперимента достаточно было провести 20 минут на велотренажёре, чтобы восстановить работу мозга.

Занятия на тренажёре можно заменить любой простой тренировкой средней интенсивности, чтобы снизить пагубное влияние бессонницы и поддержать работу мозга, говорится в статье в журнале Physiology & Behavior.

Ранее учёные установили связь между качеством сна и деменцией. Плохой сон действительно увеличивает вероятность этой неизлечимой болезни. Причём оказалось, что важно не просто спать по 8 часов в день.