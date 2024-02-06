Учёные придумали, как вылечиться от депрессии. Даже таблетки пить не придётся

Как выяснили американские учёные из Калифорнийского университета, изучив данные более 21 000 людей из 106 стран, чем выше у человека температура, тем серьёзнее у него симптомы депрессии.

Волонтёры носили термодатчики и постоянно описывали свои ощущения, так исследователям и удалось прийти к выводу, что для облегчения состояния при депрессии нужно как-то понижать температуру.

Из неожиданного — холодные ванны помогут лишь на короткое время, после них температура тела повышается довольно быстро. А вот гидромассаж и сауны, наоборот, настраивают терморегуляцию в организме так, что тело само остывает и затем дольше держит низкую температуру.

Ранее учёные открыли, что болезнью Альцгеймера можно заразиться. Как это происходит и стоит ли уже опасаться — читайте здесь.