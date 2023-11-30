Учёные придумали, как защититься от катаракты с помощью умных линз
Разработка учёных из Университета Халифы в Абу-Даби может спасти людей от целого ряда заболеваний, связанных с ухудшением зрения. Речь идёт про инновационные контактные линзы из умных материалов с защитой от ультрафиолета. Предполагается, что они решат многие проблемы — от синдрома сухого глаза до катаракты, сообщил журнал Nature.
Для создания линз использовали фотохромные и термохромные порошки. В результате линзы получили способность блокировать около 45% ультрафиолетового и 20% синего света.
Ультрафиолетовые лучи вредят внутренним структурам глаза — хрусталику и сетчатке. Они могут вызывать множество проблем с глазами, включая катаракту.
Длительное воздействие синего света, который излучают экраны смартфонов, телевизоров, мониторы компьютеров и ноутбуков, может провоцировать развитие синдрома сухого глаза, дистрофию центральной зоны сетчатки, быструю утомляемость глаз, снижение остроты зрения, говорится в публикации.
Ранее американские хирурги впервые в истории медицины пересадили человеку целый глаз. Зрение пациенту они не вернули, тем не менее медики ликуют.