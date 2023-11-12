Учёные: Противозачаточные таблетки могут нарушать регуляцию страха у женщин

Участниц исследования разделили на несколько групп: тех, кто принимает КОК сейчас, тех, кто использовал их раньше, но не на момент исследования, и тех, кто никогда не прибегал к такому методу контрацепции. Также в исследовании участвовала группа мужчин.

Оказалось, что у женщин, которые принимали КОК, была более тонкая, чем у мужчин, вентромедиальная префронтальная кора. Это часть мозга, которая поддерживает регуляцию эмоций, например уменьшение сигналов страха в безопасной ситуации. То есть не исключено, что КОК могут нарушать регуляцию эмоций у женщин, полагают учёные.

При этом похоже, что такие изменения не долгосрочные. Во всяком случае, у испытуемых, которые принимали КОК раньше, но не в момент исследования, такого эффекта не наблюдалось. Однако пока не известно, зависит ли это от того, в каком возрасте женщина впервые начала принимать КОК.

Учёные полагают, что влияние КОК на женский организм нужно изучать и впредь. Но не для того, чтобы поставить под сомнение эффективность такого метода контрацепции, а чтобы лучше понимать, как подобные препараты отражаются на здоровье женщин, привёл вывод учёных портал Medical Insider.

Врачи настоятельно не рекомендуют принимать оральные контрацептивы без контроля. Всё потому, что у таких препаратов есть опасная побочка.