Учёные проверили новый рецепт пищевой соли на вредность
Американские учёные ещё в 2015 году вывели формулу пищевой соли, которая якобы более безопасна для здоровья, чем традиционная. Обычная соль — это почти чистый хлорид натрия. В новом продукте к трём частям хлорида натрия добавлена одна часть хлорида калия. Теперь учёные из университета Каэтано Эредиа в Перу проверили, действительно ли этот рецепт соли менее вреден для здоровья.
В эксперименте перуанских учёных, который продлился больше трёх лет, задействовали 2376 добровольцев. Часть из них употребляла обычную соль, другие — более безопасную. Со временем первая группа испытуемых тоже перешла на обновлённый вариант соли.
Оказалось, все подопытные стали вдвое реже страдать гипертонией, да и средний уровень давления в целом стал ниже на 2,17 мм рт. ст.
По словам учёных, новая рецептура пищевой соли эффективна в борьбе с заболеваниями сердца и сосудов, сообщил журнал PubMed.