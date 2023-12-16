Учёные проверили новый рецепт пищевой соли на вредность

В эксперименте перуанских учёных, который продлился больше трёх лет, задействовали 2376 добровольцев. Часть из них употребляла обычную соль, другие — более безопасную. Со временем первая группа испытуемых тоже перешла на обновлённый вариант соли.

Оказалось, все подопытные стали вдвое реже страдать гипертонией, да и средний уровень давления в целом стал ниже на 2,17 мм рт. ст.

По словам учёных, новая рецептура пищевой соли эффективна в борьбе с заболеваниями сердца и сосудов, сообщил журнал PubMed.