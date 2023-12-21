Учёные раскрыли секрет здоровой старости. Всё очень просто
Старость неизбежна, хоть большинству и не хочется, чтобы она наступала. Всё потому, что старость ассоциируется с закатом жизни, низкой пенсией и кучей болячек. Отсюда и весь негатив. Правда, даже будучи в солидном возрасте, можно оставаться активным и здоровым. Рассказываем, что для этого нужно делать, а чего не стоит. Как минимум, нужно найти хобби и заняться спортом.
Как сообщили эксперты из американской ассоциации пенсионеров, здоровый сон, достаточное количество общения, хобби и здоровое питание обеспечивают здоровое старение.
Исследования не раз доказывали, что одиночество провоцирует деменцию, депрессию, сахарный диабет и может даже привести к инсульту. А вот волонтерская или общественная работа и простое общение с друзьями, наоборот, продлевают жизнь.
Не стоит забывать и спорт. Конечно, тягать гантели не нужно, но несложные тренировки, прогулки, плавание и даже работа в саду пойдут на пользу. Важно ещё и правильно питаться. Тут лучше всего подойдёт средиземноморская диета. Она заключается в употреблении достаточного количества овощей, рыбы, сыра и морепродуктов. Такое питание помогает увеличить продолжительность жизни и сохранить ясность рассудка.
Также для здоровой старости нужен хороший сон. Дело в том, что во сне организм восстанавливает силы, а мозг устраняет токсичные белки. Накопление последних приводит к болезни Альцгеймера. Хобби на старости лет тоже необходимо — оно помогает не стареть мозгу. Лучше если вашим хобби будет не просмотр телевизора на диване, а изучение иностранных языков, рисование и игра на музыкальных инструментах.
Тут секретом долголетия поделилась 102-летняя австралийка.