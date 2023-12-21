Учёные раскрыли секрет здоровой старости. Всё очень просто

Как сообщили эксперты из американской ассоциации пенсионеров, здоровый сон, достаточное количество общения, хобби и здоровое питание обеспечивают здоровое старение.

Исследования не раз доказывали, что одиночество провоцирует деменцию, депрессию, сахарный диабет и может даже привести к инсульту. А вот волонтерская или общественная работа и простое общение с друзьями, наоборот, продлевают жизнь.

Не стоит забывать и спорт. Конечно, тягать гантели не нужно, но несложные тренировки, прогулки, плавание и даже работа в саду пойдут на пользу. Важно ещё и правильно питаться. Тут лучше всего подойдёт средиземноморская диета. Она заключается в употреблении достаточного количества овощей, рыбы, сыра и морепродуктов. Такое питание помогает увеличить продолжительность жизни и сохранить ясность рассудка.

Также для здоровой старости нужен хороший сон. Дело в том, что во сне организм восстанавливает силы, а мозг устраняет токсичные белки. Накопление последних приводит к болезни Альцгеймера. Хобби на старости лет тоже необходимо — оно помогает не стареть мозгу. Лучше если вашим хобби будет не просмотр телевизора на диване, а изучение иностранных языков, рисование и игра на музыкальных инструментах.

Тут секретом долголетия поделилась 102-летняя австралийка.